Primeur in Nederland: eerste reuzenotterjong ooit geboren in dierentuin

Medewerkers van AquaZoo in Leeuwarden konden deze week beschuit met muisjes eten om een wel heel bijzondere reden: het eerste reuzenotterjong dat ooit in een Nederlandse dierentuin geboren is. Het jong werd afgelopen week verwelkomd door het ouderpaar dat sinds vorig jaar samenleeft in het park. En dat is belangrijk, zegt het dierenpark. De reuzenotter is namelijk een ernstig bedreigde diersoort.

“Na de komst van de vrouwelijke reuzenotter, in november vorig jaar, zagen we al snel dat zij het goed kon vinden met het mannetje dat al in het park verbleef", vertelt William Kreijkes, hoofd dierenverzorging bij AquaZoo. "Dat dit nu resulteert in een jong is precies waar we op hoopten."

Voor het eerst een nestje

De komst van het jong markeert het eerste nestje van de twee reuzenotters, die nog even moeten wennen aan het ouderschap. Moeder-otter leek deze week wat ontregeld, maar heeft inmiddels haar rust teruggevonden. Met zijn drieën ligt het gezinnetje het liefst opgekruld in de speciaal daarvoor gebouwde nestruimte.

In die ruimte hangen twee camera's waarmee de verzorgers de dieren goed in de gaten houden. De eerste weken zijn namelijk cruciaal voor de jonge reuzenotter. "We laten hen zo veel mogelijk met rust, zodat ze goed kunnen wennen. Maar alles wijst erop dat het goed gaat", zegt Kreijkes. "Met een beetje geluk kunnen bezoekers soms al een glimp opvangen van het kleintje."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Bedreigd in het wild

De reuzenotter leeft in het wild vooral in Zuid-Amerika, waar het dier het steeds moeilijker heeft. Door stroperij, verlies van leefgebied en vervuild water neemt de populatie gestaag af. Naar schatting leven er wereldwijd nog slechts zo'n vijfduizend exemplaren.

In Europa werken verschillende dierentuinen daarom samen in een speciaal managementprogramma, bedoeld om een genetisch gezonde populatie in stand te houden. AquaZoo, vooralsnog de enige dierentuin in Nederland met reuzenotters, speelt al ruim dertig jaar een actieve rol in de bescherming van de soort.

"We dragen graag bij aan het behoud van de soort binnen Europese dierentuinen", deelt general manager Jeroen Loomeijer. "Daarnaast zou het heel mooi zijn om in de toekomst reuzenotters te kunnen uitzetten in Argentinië. De geboorte van dit jong is een veelbelovende stap in die richting."