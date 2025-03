Adviesraad: dierentuinen moeten open zijn over ethische dilemma’s

Dierentuinen moeten meegaan met hun tijd. Dat stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Om dat voor elkaar te krijgen, oppert de adviesraad van de bewindspersonen van het landbouwministerie vier randvoorwaarden waaraan dierentuinen zich zouden moeten houden.

Is de dierentuin nog wel van deze tijd? Je ziet het in bovenstaande video.

De raad meldt op eigen initiatief te hebben gekeken naar hoe het bestaan van dierentuinen houdbaar kan blijven. Aanleiding hiervoor was de constatering dat er jaarlijks miljoenen bezoekers naar dierentuinen gaan, maar dat er tegelijkertijd ook kritiek is. De raad hield onder meer een publieksenquête om tot de aanbevelingen voor de overheid en dierentuinsector te komen.

Transparantie

Een van de randvoorwaarden is dat dierentuinen bezoekers aantoonbaar moeten informeren over het natuurlijke gedrag van dieren en openheid moeten geven over ethische dilemma's rond het houden van dieren in een park. "Een sector die zo afhankelijk is van het publiek moet dat publiek ook serieus nemen", aldus David van Gennip van de RDA. "Dat betekent dat je transparant moet zijn."

Hart van Nederland/ANP