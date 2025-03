Bijzonder: gelada's in Blijdorp poseren voor familieportret

Dierverzorger Lisa heeft een familieportret gemaakt van de gelada’s in Diergaarde Blijdorp. Bijna de hele groep staat erop, op twee jonge aapjes na die liever op de rotsen klommen. De foto die op Instagram gedeeld is laat zien hoe hecht de groep is en hoe ze elkaar opzoeken voor warmte en gezelschap.

Andere opvallende bewoners van Diergaarde Blijdorp het manoel-stelletje. Bekijk ze in de bovenstaande video.

Volgens de verzorgers is dit een vertrouwd beeld op koude ochtenden in de Rotterdamse dierentuin. De gelada’s, een baviaansoort uit Ethiopië, kruipen dan dicht tegen elkaar aan om warm te blijven. Het sociale gedrag van deze apen is sterk ontwikkeld: ze leven in grote groepen en verzorgen elkaar regelmatig.