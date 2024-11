Superschattige beelden: giraffe geboren in Blijdorp

Rotterdam heeft er een piepjonge inwoner met een wel heel lange nek bij. In Diergaarde Blijdorp is in de nacht van zaterdag op zondag een netgiraffe geboren.

Het jong stond, zoals het hoort, al vrij snel op de eigen benen en drink goed bij de moeder. Het is de eerste nakomeling van vader Javari, die anderhalf jaar geleden in de dierentuin kwam om voor nageslacht te zorgen. In september leek Javari ook al vader te worden, maar het kalfje werd te vroeg geboren en overleed.

Het geslacht van de nieuwe bewoner is nog niet bekend, daarom is het ook nog even wachten op de naam.