Nieuwe unieke manoel betreedt Diergaarde Blijdorp: dierentuin hoopt op spoedig nageslacht

Diergaarde Blijdorp mag een nieuwe bewoner welkom heten: een tweede manoel! Deze beschermde katachtige is door de camouflerende vacht lastig te spotten, dus als je het dier ziet is dat heel bijzonder. Het mannetje is van Duitsland naar Rotterdam verhuisd.

Blijdorp heeft jarenlang een vrouwtje in de dierentuin gehad, en met de komst van dit mannetje hopen ze op spoedige voortplanting. Het dier is namelijk ook in het wild heel zeldzaam. Met de dikste vacht van alle katachtigen was het dier erg geliefd bij jagers, waardoor de manoel nu beschermd is. De kat komt voor in Nepal, India, Mongolië en Rusland.

Anders dan anders

De manoel mag dan een katachtige zijn, zo gedraagt die zich niet altijd. Kijkend naar de grootte en het uiterlijk lijkt het op een huiskat, maar dat is niet het geval. De kat heeft namelijk kortere pootjes, waardoor hij niet snel kan lopen. Bovendien vertrouwt 'ie volledig op zijn schutkleuren, waardoor hij ook voor bezoekers van de Rotterdamse dierentuin lastig is om te zien.