ZIEN: Twee rode pandaatjes geboren in Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp zijn twee rode panda’s geboren. Een hele verrassing, want niks wees erop dat de kersverse moeder zwanger was. De kleintjes zullen in september hun eerste stapjes buiten zetten.

De rode panda is een bedreigde diersoort. Daarom is de dierentuin ook erg blij dat er weer twee op de wereld zijn gezet. "In het Himalayagebied zijn nog maximaal 10.000 rode panda’s over. En dat aantal slinkt. Diergaarde Blijdorp en tal van andere dierentuinen zetten zich daarom in om de soort voor uitsterven te behoeden", aldus het dierenpark.

Voorlopig zullen de pandaatjes nog in hun nestkasten verblijven. Af en toe zullen ze voor publiek zichtbaar zijn wanneer moeder panda ze verplaatst. Naar verwachting zullen ze in september zelfstandig het nest verlaten.