Geridderd in de dierentuin: stel blijkt elkaar te hebben voorgedragen voor lintje

Het echtpaar Sylvia en Harald Ames had maandagmiddag de tranen in de ogen staan. Tranen van blijdschap, welteverstaan. Want zonder dat ze het van elkaar wisten, hadden de twee geliefden voor elkaar een lintje aangevraagd.

Sylvia en Harald leerden elkaar kennen in Artisklas, officieel de allerkleinste dierentuin van Nederland, die zich in Haarlem bevindt. Sylvia klopte er in de jaren 70 aan met de vraag of men daar voor haar cavia wilde zorgen. Jaren later volgde Harald die er zijn hagedis onderbracht. Ze gingen er beide als vrijwilligers aan de slag en zo bloeide tussen alle reptielen, vissen, vogels en zoogdieren hun liefde voor elkaar op. In 1997 bezegelden ze die met een huwelijk.

Grote rol

Dieren hebben altijd een grote rol gespeeld bij het echtpaar. Ook nu nog bestaat Artisklas dankzij de tomeloze inzet van dit tweetal. "Er lopen hier zo'n 120 dieren rond, waaronder poolvossen, stinkdieren en uilen", vertelt Harald. "Ik doe hier de hele dag vrijwilligerswerk, Sylvia heeft er nog een baan naast en werkt bij Nationale Nederlanden."

Toen burgemeester Jos Wienen van Haarlem beide echtelieden maandag de versierselen opspeldde en bleek dat ze voor elkaar de onderscheiding hadden aangevraagd, kregen ze het even te kwaad. Als dat geen echte liefde is!