Enorme geboortegolf in Dierenpark Amersfoort: tientallen prairiehondjes geboren

Wie de komende weken DierenPark Amersfoort bezoekt, moet echt even langslopen bij de prairiehondjes. Daar zijn namelijk tientallen baby's geboren, meldt de dierentuin. De eerste prairiehondjes zijn al buiten het gangenstelsel gezien. "Hoeveel het er precies zijn, is lastig te zeggen. De eerste weken na de geboorte leven de jongen onder de grond, in de gangenstelsels die de prairiehondjes zelf hebben gegraven", zegt dierverzorger Saskia Visser.

Prairiehondjes worden blind, kaal en doof geboren. Pas wanneer de zintuigen zijn ontwikkeld en ze een vacht hebben, komen ze boven de grond.

Bekijk in de video hierboven de beelden van de pasgeboren prairiehondjes.

In Amersfoort wonen meerdere prairiehondjes-families die elk een gangenstelsel hebben. Die gangen hebben meerdere kamers. "Elke familie heeft een eigen slaapkamer en een aparte kraamkamer. De eerste 6 weken verblijven de jongen in de kraamkamer. Hierin worden zij verzorgd door de moeder", zegt Saskia.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Waarschijnlijk zitten er nog een aantal jongen onder de grond, gaat Saskia verder. "Binnenkort komen ook deze jonge dieren tevoorschijn."