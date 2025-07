ZIEN: zeldzame rode panda's geboren in ZooParc Overloon

Er zijn twee rode panda’s geboren in ZooParc Overloon. De diertjes blijven de komende weken nog veilig in het nest bij hun moeder, dus bezoekers moeten nog even geduld hebben voordat ze de jonge panda's kunnen bewonderen. De dierentuin is dolblij met de geboorte, want de rode panda is een bedreigde diersoort.

De jongen kwamen begin juli ter wereld en verblijven de eerste maanden van hun leven dicht bij hun moeder. "De eerste periode zijn de jongen fragiel", vertelt hoofd dierenverzorging Max Kronier. "Daarom laten we ze volledig met rust. Maar het ziet er tot nu toe goed uit." Omdat het nest niet wordt verstoord, is het geslacht van de pasgeboren panda's nog onbekend.

Bekijk hieronder de eerste schattige beelden van de panda's:

Toch kunnen bezoekers met een beetje geluk nu al een glimp opvangen van de jonge dieren. "Moeder en jongen verblijven gewoon in het verblijf van de rode panda's", zegt woordvoerder Linda Engels. "Ze zitten voornamelijk in een ton in een uitgeholde boom, maar heel af en toe loopt moeder met haar jong door het verblijf."

Bedreigde soort

De rode panda leeft in het wild in het oosten van het Himalayagebergte en het zuidwesten van China. Door ontbossing verdwijnen hun leefgebied en voedselbronnen in rap tempo. Ook wordt er op de dieren gejaagd vanwege hun vacht. Daarom staat de rode panda op de rode lijst van bedreigde diersoorten.