Weer rode panda geboren, deze keer in Blijdorp: moeder laat baby meteen zien

Ook in Diergaarde Blijdorp is een rode panda geboren. Vorige week werden er nog twee rode panda's geboren in het Limburgse GaiaZOO. Op beelden is te zien hoe de moeder het kleintje mee naar buiten neemt.

De moeder kreeg twee baby's, eentje is helaas overleden. Ze werden donderdag geboren.

Om de baby te kunnen zien, is wat geduld nodig. De moeder zit nog met het jong in het nesthok, maar het tweetal kan elk moment naar buiten komen. Dat gebeurde zelfs meteen al, is te zien in bovenstaande video.

In Blijdorp leven nog drie andere volwassen rode panda's. Een van die drie blijkt ook zwanger.

De rode panda is in het wild vooral te vinden op de hellingen van het Himalaya-gebergte in Azië. De dieren verblijven hoog in de bomen, maar desondanks dat worden ze bedreigd vanwege boskapping. Ook worden ze gevangen en gehouden door de lokale bevolking en hebben mensen het gemunt op hun vacht.