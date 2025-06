Dubbel babygeluk in GaiaZOO: twee rode panda’s geboren

In GaiaZOO in Kerkrade zijn vorige week twee rode panda's geboren. Dierverzorger Myrte Coerver hoorde 's ochtends zacht gepiep uit de nestkist komen en vermoedde al wat er aan de hand was. En inderdaad: na een draagtijd van ongeveer vier maanden verwelkomde de dierentuin in Kerkrade twee pluizige pandajongen.

De geboorte kwam niet helemaal als een verrassing. Enkele maanden geleden zagen verzorgers paringen tussen de rode panda's, en na een simpele rekensom wisten ze dat het moment eraan zat te komen. Daarom plaatste het team op tijd nestkisten in het verblijf en hield die sindsdien nauwlettend in de gaten.

Tweede keer

"Dit is de tweede keer dat er bij ons rode panda’s zijn geboren", vertelt Coerver. "Het is een bedreigde diersoort, dus als we kunnen bijdragen aan het behoud, maakt dat je als verzorger enorm trots. En het is natuurlijk ook gewoon geweldig om jonge dieren te zien opgroeien."

De jonge panda's blijven de komende maanden veilig in de nestkist. Pas als ze sterk genoeg zijn, verlaten ze het nest en zijn ze ook voor bezoekers van de dierentuin te bewonderen.