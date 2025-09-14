Ouders overleden Sara aanwezig bij Troonrede: 'Ze zou gillen van enthousiasme'

Wanneer koning Willem-Alexander dinsdag de Troonrede voorleest in de Koninklijke Schouwburg, zitten niet alleen Kamerleden in de zaal. Ook Elsbeth en Frans uit Oosterhout hebben een uitnodiging ontvangen. Hun aanwezigheid heeft een emotionele lading: in 2017 verloren zij hun 17-jarige dochter Sara, die uit het leven stapte.

Sara worstelde al lange tijd met haar gevoelens. Kort voor haar dood zei ze tegen haar moeder: "Ik had eerder moeten praten." Dat zinnetje is sindsdien de drijfveer van Elsbeth. Samen met haar man richtte ze de stichting Saarisnietgek op, om kinderen te leren dat praten over emoties normaal en belangrijk is.

De stichting richt zich op kinderen van 10 tot 12 jaar. Volgens Elsbeth is dat de leeftijd waarop je kinderen nog kan leren open te zijn over hun gevoelens, voordat de druk van puberteit en het vergelijken met anderen echt toeslaat. Met onder meer een magazine dat al op meer dan honderd scholen ligt, probeert de stichting dit bespreekbaar te maken. "Al zou er maar één kind minder ongelukkiger van worden", aldus Frans.

Officiële uitnodiging

De uitnodiging voor Prinsjesdag kwam via de provincie Noord-Brabant. Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst deelde Elsbeth kort haar verhaal, dat veel indruk maakte. Enkele weken later lag de officiële uitnodiging op de mat. "Ik moest huilen. Zo dankbaar ben ik", vertelt ze.

Na de Troonrede vindt er in Den Haag nog een Brabantse Prinsjesborrel plaats. Daar hopen Elsbeth en Frans in gesprek te gaan met Kamerleden, om Sara’s verhaal en hun stichting verder onder de aandacht te brengen. Om op die manier mentale gezondheid makkelijker bespreekbaar te maken en hopelijk iets te kunnen betekenen voor mensen die er nu mee worstelen. "Dat gun ik elk kind, omdat ik ook denk dat het Sara had geholpen", besluit Elsbeth.