Verdubbeling belasting voor camperaars: zo kom je eronderuit

Per 1 januari gaan camperbezitters fors meer belasting betalen. De motorrijtuigenbelasting op campers verdubbelt dan. Maar er is een manier om die belasting te vermijden.

De verhoging maakt deel uit van een nieuw belastingplan dat tijdens Prinsjesdag 2023 werd aangekondigd. Waar camperbezitters tot nu toe slechts 25 procent betaalden ten opzichte van een gewone personenauto, gaat dit percentage omhoog naar 50 procent.

Het kwarttarief werd ooit ingevoerd omdat campers meestal minder intensief gebruikt worden dan gewone personenauto's. Door de toegenomen populariteit van campers – het aantal is sinds 2014 bijna verdubbeld – heeft de overheid besloten dit belastingvoordeel te herzien en het tarief te verhogen naar 50 procent van dat voor een gewone auto.

Kosten besparen

Goede nieuws voor fanatieke camperaars: de mogelijkheid om de camper te schorsen voor de maanden dat deze niet gebruikt wordt, blijft bestaan. Je kunt de camper dus ‘uit de belasting halen’ als je zeker weet dat hij een bepaalde periode van het jaar beslist niet de weg op gaat en bijvoorbeeld in de stalling staat.

Het nieuwe tarief van 50 procent geldt overigens al langer voor huurcampers. Sinds 2020 is er ook al een fijnstoftoeslag van kracht voor oudere campers die meer milieuvervuilend zijn. Kortom: de belasting op campers wordt hoger, maar er blijven manieren om kosten te besparen als je de camper tijdelijk niet gebruikt.