Bellen en internetten duurder vanaf oktober: 'KPN verhoogt meer dan Vodafone'

Mobiel bellen en internetten wordt opnieuw duurder. Vanaf oktober voeren zowel KPN als Vodafone een inflatiecorrectie door op hun abonnementen. Dat meldt Tweakers. Klanten gaan bij KPN 3,6 procent meer betalen en Vodafone verhoogt de prijzen met 3,3 procent.

Beide providers zeggen dat hun eigen kosten flink zijn gestegen en dat ze daarom deze verhogingen doorvoeren. KPN keek naar de inflatie tussen juli vorig jaar en juni dit jaar en kwam uit op 3,6 procent. Vodafone baseert zich op de inflatiecijfers van 2024, waar een gemiddelde stijging van 3,3 procent uit rolde.

Vrijwel alle abonnementen

Bij KPN geldt de verhoging voor alle abonnementen die voor 1 juli van dit jaar zijn afgesloten. Bij Vodafone gaat het om vrijwel alle mobiele pakketten die voor 1 juli 2025 zijn afgesloten of verlengd, zoals Scherp, Start, Smart en Red, inclusief Red Together en Unlimited. Alleen Red Pro-klanten hebben een uitzondering.

Zowel KPN als Vodafone benadrukken dat deze inflatiecorrectie in de algemene voorwaarden staat. Dat betekent dat klanten hun abonnement niet kosteloos kunnen opzeggen vanwege de prijsverhoging.