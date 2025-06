Storing legt mobiel netwerk KPN plat: duizenden gebruikers melden klachten

KPN kampt zondagochtend met een storing, waardoor gebruikers niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van het netwerk. KPN laat weten dat er momenteel een storing is met mobiel bellen en sms'en via 4G/5G. Er wordt gewerkt aan een oplossing, laat KPN weten. In de loop van de middag loopt het aantal meldingen snel terug.

Op Allestoringen.nl zijn op het hoogtepunt om 11.00 uur meer dan 3.300 klachten binnengekomen van mensen die last hebben van de KPN-storing. Het grootste gedeelte van de klachten gaat over het wegvallen van het mobiele netwerk. Rond 14.00 is dat aantal snel teruggelopen.

Ook op sociale media druppelen de klachten binnen:

Tip

KPN komt op hun site nog wel met een tip voor klanten die getroffen zijn door de storing: "Bellen via wifi of een app als WhatsApp kan wel." Ook zou het kunnen helpen als klanten hun telefoon even uitzetten en na een paar minuten weer aanzetten.