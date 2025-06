Internet weer fors duurder: op deze manieren kun je besparen

Ook in 2025 stijgen de prijzen van internetabonnementen. Consumenten betalen per 1 juli bij KPN en Ziggo 3,3 procent meer, bij Odido betalen ze sinds januari 3,2 procent meer. Volgens vergelijkingswebsite Overstappen.nl zijn consumenten bij sommige providers tot wel 120 euro per jaar meer kwijt dan begin 2023 voor hetzelfde tv- en internetabonnement.

Door de hoge inflatie leven mensen een stuk ongezonder, werd eerder al bekend. In de video boven dit artikel lees je waarom.

De prijsstijgingen van dit jaar liggen in lijn met de inflatie, die volgens het CBS is vastgesteld op 3,3 procent. De inflatie is dan ook grotendeels de reden voor de stijging, zegt Jean-Paul Würsten, Telecomexpert bij Overstappen.nl.

"De prijsverhogingen van KPN, Ziggo en Odido passen binnen een trend die zich jaar op jaar herhaalt: internetabonnementen blijven duurder worden. Dit is vooral het gevolg van de hoge inflatie. Providers mogen jaarlijks hun tarieven indexeren aan de hand van de inflatiecijfers van het CBS. Die zogenoemde inflatiecorrectie wordt steeds gebaseerd op de inflatie van het voorgaande jaar", legt hij uit.

"In 2023 werd er bijvoorbeeld geïndexeerd op basis van de inflatie van 2022, die rond de 10 procent lag. Voor 2024 was dat 3,8 procent, en de verhogingen in 2025 zijn gebaseerd op de inflatie van 2024, die uitkwam op 3,3 procent. Deze inflatiecorrectie is voor veel providers leidend bij het bepalen van hun tariefaanpassingen."

Hoe sluit je zo goedkoop mogelijk een abonnement af?

Wat kun je doen om die prijs omlaag te krijgen? Aanbieders strooien regelmatig met kortingen en cadeaus, maar vaak alleen voor nieuwe klanten. De ACM adviseert daarom: stap over of sluit een nieuw contract af bij je huidige provider.

Op dit moment hebben de drie grootste aanbieders in Nederland de volgende acties voor nieuwe (vaste) internetabonnementen. Let op: kortingen en extra's kunnen verschillen op basis van contractduur, beschikbare verbinding en extra diensten:

KPN

Korting op het maandbedrag gedurende een bepaalde periode.

In plaats van korting kan er gekozen worden voor een cadeau.

KPN heeft een beloningssysteem. Sinds dinsdag krijgen klanten met vast internet én mobiel een gratis (basis)abonnement op Netflix of een gratis abonnement op sportzender ESPN. Hoe meer diensten je afneemt, hoe meer punten je verzamelt voor extra voordeel.

Ziggo

Korting op het maandbedrag gedurende een bepaalde periode.

In combinatie met tv kun je kiezen voor een cadeau.

Ook in combinatie met tv: een welkomstcadeau, zoals enkele maanden gratis Disney+ Premium of HBO Max Standaard.

Odido