GroenLinks-PvdA wil goedkoop internet voor minima afdwingen

GroenLinks-PvdA pleit ervoor dat grote internetproviders in Nederland verplicht worden om een goedkoop basisabonnement aan te bieden aan mensen met een bijstandsuitkering. De partij stelt voor dat dit abonnement niet meer dan 16 euro per maand mag kosten, zo meldt het AD. Dit plan is geïnspireerd op een regeling die al in België bestaat.

Voor Nederlanders met een kleine beurs is het soms moeilijk om rond te komen. In de bovenstaande video zie je waar Nederlanders het snelst op besparen.

Momenteel betalen Nederlanders al snel vier tientjes per maand voor een internetverbinding van ongeveer 100 Mbps. Voor veel mensen is dat te betalen, maar voor huishoudens in armoede is het een flinke uitgave. GroenLinks-PvdA wil dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) providers als Vodafone, Ziggo, Odido en KPN dwingt om voor minima een aanzienlijk goedkoper alternatief beschikbaar te maken.

Internet is basisbehoefte

“Internet is tegenwoordig een basisbehoefte,” zegt Kamerlid Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA). "Ik zou iedereen willen uitdagen om een week lang te leven zonder internet. Ga er maar aan staan. Dat krijg je niet voor elkaar.” Volgens haar is vrijwel alles, van contact met de overheid tot het maken van afspraken bij de dokter, afhankelijk van een internetverbinding. “Als je geen toegang hebt tot internet, kun je niet meedoen. Dat is onacceptabel voor mensen met een kleine beurs.”

Het is geen origineel plan van Kathman, in Vlaanderen bestaat er al een soortgelijke regeling waarbij providers wettelijk verplicht zijn een sociaal internetabonnement van 19 euro per maand aan te bieden aan gezinnen met een laag inkomen, senioren en mensen met een handicap. Volgens Kathmann kost dit de Vlaamse overheid niets, omdat providers deze dienst uit eigen zak financieren.

Of er een meerderheid is voor het plan moet donderdagmiddag duidelijk worden. De Kamer gaat dan in debat over digitale inclusie.