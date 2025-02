Internet te duur? Zo bespaar je écht op je abonnement

Wie dit bericht leest, heeft óf een overijverig familielid dat alles uitprint, óf zelf internet. En laten we eerlijk zijn: dat laatste is het meest waarschijnlijk. Maar goedkoop internet? Dat heeft lang niet iedereen. Terwijl er met één simpele stap flink wat geld bespaard kan worden.

Eind januari pleitte GroenLinks-PvdA nog voor een goedkoop internetabonnement voor minima (zie video bovenaan deze pagina). Volgens de partij is internet inmiddels een basisbehoefte geworden. Overheidszaken regelen, een nieuw energiecontract afsluiten—het kan tegenwoordig haast niet meer zonder internet. De partij vindt dat een abonnement voor minima niet meer dan 16 euro per maand zou mogen kosten.

Maar in de praktijk betalen veel huishoudens veel meer. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht dat er veel zogenaamde slapende contracten zijn: bij bijna 80 procent van de vaste internetabonnementen is de eerste contractperiode al voorbij. Vooral bij budgetabonnementen gaat het mis. Hier ziet de toezichthouder dat de meeste consumenten een slapend contract hebben en gemiddeld 44 euro per maand betalen.

Hoe dan goedkoper?

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat veel mensen hun internetabonnement te duur vinden. Maar wat kun je doen om die prijs omlaag te krijgen? Aanbieders strooien regelmatig met kortingen en cadeaus, maar vaak alleen voor nieuwe klanten. De ACM adviseert daarom: stap over of sluit een nieuw contract af bij je huidige provider.

Op dit moment hebben de drie grootste aanbieders in Nederland de volgende acties voor nieuwe (vaste) internetabonnementen. Let op: kortingen en extra's kunnen verschillen op basis van contractduur, beschikbare verbinding en extra diensten:

KPN

Korting op het maandbedrag gedurende een bepaalde periode.

In plaats van korting kan er gekozen worden voor een Albert Heijn-tegoed tot 250 euro.

KPN heeft een beloningssysteem. Sinds dinsdag krijgen klanten met vast internet én mobiel een gratis (basis)abonnement op Netflix of een gratis abonnement op sportzender ESPN. Hoe meer diensten je afneemt, hoe meer punten je verzamelt voor extra voordeel.

Ziggo

Korting op het maandbedrag gedurende een bepaalde periode.

In combinatie met tv kun je kiezen voor een Bol.com-cadeaukaart ter waarde van 450 euro.

Ook in combinatie met tv: een welkomstcadeau, zoals enkele maanden gratis Disney+ Premium of HBO Max Standaard.

Odido