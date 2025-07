Vliegtuigstand uitzetten tijdens de vlucht? Dat kan flink in de papieren lopen

Tijdens een vlucht even snel je telefoon uit de vliegtuigstand halen om iets te checken via wifi? Het lijkt onschuldig, maar die ene handeling kan flink in de papieren lopen. Providers waarschuwen voor onverwachte kosten tot wel 60 euro, zelfs als je amper iets doet met je toestel.

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen bieden wifi aan via satellietverbindingen. Zodra een telefoon uit vliegtuigstand wordt gehaald, zoekt die automatisch naar een netwerk. "Hoog in de lucht is dat meestal een satellietnetwerk, en die verbinding is fors duurder dan de tarieven binnen de EU," zegt Nina Ribberink van Vodafone tegen Radar. De kosten vallen bovendien buiten je bundel.

Tientje per MB

Je hoeft je telefoon niet eens actief te gebruiken om kosten te maken. Smartphones synchroniseren automatisch gegevens op de achtergrond, zoals e-mails of foto's. Aangezien foto's tegenwoordig vaak meerdere MB’s groot zijn, kunnen de kosten ongemerkt snel oplopen.

Per MB betaal je via een satellietverbinding tussen de 7,50 en 10 euro. En waarschuwingen van je provider komen meestal te laat, omdat het verbruik pas later zichtbaar wordt in hun systemen. "Wij adviseren onze klanten om, zodra ze aan boord gaan, hun toestel in vliegtuigstand te zetten. Op die manier wordt ook dataroaming uitgeschakeld," aldus Ribberink.

Veiligheidslimiet

Sinds 2017 betaal je binnen de EU geen extra roamingkosten meer, zolang je binnen je bundel blijft. Maar die regels gelden niet in de lucht of op zee. Providers hebben daarom een veiligheidslimiet ingesteld van 60,50 euro voor datagebruik buiten de EU. Klanten krijgen pas een waarschuwing als ze 80 of 100 procent van dat bedrag bereiken. Tegen die tijd is het kwaad vaak al geschied.

Het advies van providers is duidelijk: zet je telefoon direct op vliegtuigstand zodra je instapt. Wil je toch gebruikmaken van wifi? Zet dan alleen handmatig wifi aan, terwijl de vliegtuigstand actief blijft. Zo voorkom je onaangename verrassingen op je telefoonrekening.

Zet ook apparaten uit die je in je ruimbagage meeneemt. Die kunnen onderweg ook blijven zoeken naar netwerken. En terugbetaling van de kosten? Die kans is vrijwel nul.