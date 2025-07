Roaming aan of uit? Met deze tips zit je na je vakantie niet met een torenhoge telefoonrekening

Het kan een flinke domper op je vakantie zijn: onbedoeld hoge kosten overhouden aan roaming in het buitenland. Even scrollen kan je zo een rekening van tientallen of honderden euro’s opleveren. Met deze tips hoef jij je geen zorgen te maken over een torenhoge telefoonrekening na je vakantie.

Na je vakantie opgescheept zitten met een peperdure telefoonrekening nadat je in het buitenland even een internetfilmpje hebt gekeken of met het thuisfront hebt ge met roaming aan. Je moet er niet aan denken. ‘Roaming’ betekent dat je telefoon verbonden is met een ander mobiel netwerk dan je eigen provider, vaak in het buitenland. Als je hier geen specifieke bundel voor hebt gekocht kan dit snel twee euro per MB of belminuut kosten.

Binnen de Europese Unie hoef je je hier sinds 2017 geen zorgen meer om te maken. Maar daar buiten kan het je dus duur komen te staan.

Oppassen

Turkije: Het is een populair vakantieland voor veel Nederlanders en ligt dichtbij Europa waardoor veel mensen hier de fout in gaan. Turkije valt niet binnen de Europese Unie dus ook hier opletten met je telefoongebruik.

Zwitserland: Het land ligt erg centraal in Europa, maar valt niet binnen de EU. Veel providers hebben hun regels aangepast zodat je roaming hier aan kan zetten zonder kosten, maar niet allemaal. Controleer dit dus bij je provider voordat je op vakantie gaat.

Aruba en Curaçao: Ondanks dat deze landen bij het koninkrijk van Nederland horen, telt je Nederlandse abonnement hier niet. Roaming dus uitzetten als je hoge kosten wil voorkomen.

Geen zorgen

Verenigd Koninkrijk: Alhoewel het Verenigd Koninkrijk al een tijd geleden de Europese Unie heeft verlaten, kun je hier je roaming zonder extra kosten aan laten staan.

Noorwegen: Noorwegen ligt niet in de Europese Unie, maar wel in de Europese Economische Ruimte. Hierdoor betaal je in Noorwegen hetzelfde voor je telefoongebruik als in Nederland.

Bundels

Er zijn verschillende manieren waarmee je op vakantie toch gebruik kan maken van je telefoon. Zo bieden veel providers speciale bundels aan voor verschillende landen die voorafgaand aan je vakantie kan kopen.

Het kan ook op de ouderwetse manier door in het land van bestemming een simkaart te kopen en deze in je telefoon te stoppen. Het voordeel hiervan is dat deze simkaarten vaak een stuk goedkoper zijn dan bundels van Nederlandse providers.

Digitale simkaarten

Tegenwoordig kun je simkaarten vaak ook digitaal kopen. Zogeheten E-simkaarten zijn vaak binnen enkele minuten aangeschaft en geïnstalleerd op je telefoon. Een voordeel van deze digitale kaarten is dat je er meerdere tegelijkertijd op je telefoon kan installeren. Mocht je dus door verschillende landen buiten de EU komen, kun je op deze manier makkelijk wisselen tussen verschillende simkaarten zonder dat je meerdere fysieke kaartjes bij je moet houden.

Bij grensgebieden is het ook belangrijk om op te letten. Buitenlandse netwerken volgen niet altijd landsgrenzen. Hierdoor kun je je nog op Europees grondgebied bevinden, maar wel verbonden zijn met een netwerk van buiten de EU.