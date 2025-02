Besparen op je vakantie? Dit zijn de goedkoopste bestemmingen in 2025

Vakanties zijn door inflatie en hogere vliegbelastingen duurder geworden, maar wie slim boekt, kan nog steeds voordelig naar de zon. Volgens onderzoek van dé VakantieDiscounter is Macedonië dit jaar de goedkoopste vakantiebestemming.

Steeds meer Nederlanders kiezen voor kamperen bij de boer in plaats van een dure zonvakantie. De SVR Vakantiebeurs ziet een recordaantal bezoekers. In bovenstaande video vertellen kampeerders waarom kleinschalige campings zo populair zijn.

De top 3 goedkoopste zonbestemmingen wordt volledig gedomineerd door de Balkan. Naast Macedonië (gemiddeld €355 voor een 8-daagse vliegvakantie) zijn ook Albanië (€365) en Bulgarije (€414) relatief goedkoop. Turkije, dat vorig jaar nog in de top 3 stond, is naar plek vijf gezakt.

Goedkope zonbestemmingen 2025 Macedonië (355 euro) Albanië (365 euro) Bulgarije (414 euro) Malta (434 euro) Turkije (539 euro)

"Griekenland, Spanje en Turkije zijn populair en door de grote vraag duurder," zegt Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter. "Reizen naar minder bekende landen, zoals de Balkan-landen, zijn voordeliger. Bijkomend voordeel: niet alleen de pakketreis is goedkoper, ook het lokale leven op de bestemming. Het heeft dus effect op je hele vakantiebudget."

All inclusive

Wie liever all inclusive reist, kan het beste naar Tunesië. Het Noord-Afrikaanse land is al jaren de goedkoopste optie, gevolgd door Albanië en Egypte. Wel benadrukt dé VakantieDiscounter dat all-inclusive in landen als Egypte, Turkije en Tunesië vaak uitgebreider is dan in andere landen.

Goedkope all inclusive bestemmingen Tunesië (471 euro) Albanië (519 euro) Egypte (528 euro) Malta (577 euro) Turkije (615 euro)

Voor wie toch liever naar Spanje of Griekenland gaat, zijn Gran Canaria en Olympus Riviera de voordeligste opties. Maar reken daar wel op een gemiddelde prijs van ruim €500 per persoon voor een 8-daagse vakantie.