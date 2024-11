Zo neem je in 2025 weken vrij met maar een paar vakantiedagen

Langzaam maar zeker komt het einde van 2024 in zicht, en daarmee breekt de populairste periode aan om vakanties voor het nieuwe jaar te boeken. Maar wanneer kan je die nu het beste plannen? Door slim te kiezen, kun je wekenlang vrij zijn terwijl je maar een paar vakantiedagen hoeft in te leveren.

In 2025 kun je voor het eerst flink profiteren rond Pasen. Door acht dagen vrij te nemen, geniet je maar liefst zestien dagen vakantie. Vrijdag 18 april is het Goede Vrijdag en maandag 21 april Tweede Paasdag. Neem je van 14 tot en met 17 april én van 22 tot en met 25 april vrij, dan hoef je pas maandag 28 april weer aan het werk.

Omdat vliegtickets peperduur zijn, kiezen steeds meer Nederlanders voor vakantie in eigen land. Dat zie je in de video bovenaan.

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag valt volgend jaar gunstig voor werknemers, want veel bedrijven geven dit slechts eens in de vijf jaar als vrije dag. Omdat 5 mei op een maandag valt, kan je met vier snipperdagen (van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 mei) negen dagen vrij zijn.

Wie begin juni op vakantie wil, kan ook vakantiedagen besparen. Zoals elk jaar zitten er tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Hemelvaart valt volgend jaar op donderdag 28 mei en Tweede Pinksterdag op 9 juni. Neem je vrijdag 30 mei en maandag 1 tot en met vrijdag 6 juni vrij, dan heb je een heerlijke twaalfdaagse vakantie.

Decembermaand

Alhoewel Kerst 2024 nog moet komen, kijken we vast vooruit. In 2025 kun je met zes vakantiedagen maar liefst dertien dagen vrij zijn tijdens de feestdagen. Mocht je aan het einde van het jaar nog vakantiedagen over hebben, zet ze dan slim in. Kerst valt op donderdag en vrijdag, en Nieuwjaarsdag op donderdag. Door vrij te nemen van 22 tot en met 24 december en van 29 tot en met 31 december, ben je bijna twee weken vrij.

Kerst 2024

Wie dit jaar nog vakantiedagen over heeft, kan binnenkort zijn slag al slaan. Dit jaar valt Kerst op woensdag en donderdag. Neem je de vrijdag, maandag en dinsdag erna vrij, dan heb je ruim een week vakantie, omdat je pas op 2 januari weer aan de slag hoeft. Wil je rond de feestdagen twee weken vrij zijn? Zorg er dan voor dat je ook 23 en 24 december en 2 en 3 januari opneemt.