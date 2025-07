Zo veel kost geld opnemen in het buitenland (en pas op in deze landen)

Lekker op weg naar Spanje, Frankrijk, België, Duitsland of misschien wel Noorwegen deze zomer? Of ga je zelfs buiten Europa op stap? Zoals het in eigen land ook gaat, heb je overal geld nodig. Soms zelfs nog contant. Hoewel in veel landen pinnen gratis is, zijn er wel een paar valkuilen. We zetten een paar tips voor je op een rij.

De Consumentenbond houdt al jaren de pin- en geldopnamemarkt in het buitenland in de gaten. Ze hebben al die tijd dan ook een hele verzameling aan adviezen opgebouwd. We pikken er een paar voor je uit, zodat jij goed voorbereid op vakantie kunt gaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Geld opnemen gratis?

Allereerst is het goed om te weten dat het binnen eurolanden vaak niks extra's kost om geld op te nemen met je betaalpas. Erbuiten is het een ander verhaal, maar daar zo meer over. Een belangrijke tip die de Consumentenbond als eerste noemt is: hou het niet beperkt tot één betaalmiddel, als je op reis gaat. Neem bijvoorbeeld naast je pinpas, ook een creditcard mee. Mocht je die hebben uiteraard.

Je zou ook in Nederland al wat bankbiljetten in de lokale valuta kunnen opnemen bij een gespecialiseerde bank of opnamepunt. Let wel op: meestal is het zo dat hoe vreemder de valuta, hoe ongunstiger de wisselkoers is.

Naast (cash) geld heb je soms ook een visum nodig in het buitenland. Maar pas op, want er zijn oplichters actief:

1:13 Oplichters verdienen grof geld aan visum: al 34.000 euro buitgemaakt

"Betalen in winkels of bijvoorbeeld restaurants met je Nederlandse bankpas is in eurolanden gratis. Heb je een betaalpas met het Maestro- of V Pay-logo, dan kun je gewoon pinnen als de winkel of het restaurant ook zo'n logo heeft. Geld opnemen is meestal ook gratis", stelt de consumentenbehartiger. Maar soms komen er toch extra kosten om de hoek kijken. Met name in Duitsland, Oostenrijk en Spanje is het uitkijken geblazen.

Toch extra kosten

Extra kosten rekenen mag zo'n bank overigens gewoon doen, maar wel met wat voorwaarden. Het mag:

Als een bank de kosten duidelijk vermeldt.

Als de kosten niet alleen voor gebruikers uit andere eurolanden gelden. Zo moeten ook Duitsers een deel van de kosten die ook andere mensen die geld opnemen bij een Duitse bank, zelf betalen. Het mag wel goedkoper of met korting zijn, bijvoorbeeld.

Lees ook: 'Contant geld gaat nooit verdwijnen': nieuwe wet garandeert toekomst cash 'Contant geld gaat nooit verdwijnen': nieuwe wet garandeert toekomst cash

Hoe zit het buiten Europa?

En dan buiten eurolanden: betalen met je betaalpas is meestal het voordeligst. Geld opnemen? Daar rekent de bank meestal een bedrag voor (vaak tussen de 2,25 tot wel 3,50 euro per opname), naast de wisselkoers voor de vreemde valuta. Lukt het niet met een betaalpas? Dan komt dus die creditcard van pas. Overigens is opnemen met een creditcard nog duurder: 4,50 euro per opname.

Nog een belangrijke tip van de Consumentenbond: betaal met de lokale munteenheid. Dat is altijd goedkoper. Neem ook op, mocht je dat willen doen. Je bank zal dan altijd een zo gunstig mogelijke wisselkoers pakken.

En let erop dat je thuis alvast je pinpas op wereld-modus zet. Zo voorkom je dat je bij een geldautomaat of pinterminal staat en je pas het niet doet. Los van dat het misschien gênant is, is het ook knap lastig.

En tot slot: mocht je geld opnemen in het buitenland, loop dan niet direct weg bij de automaat. Soms delen ze in twee of meer keer uit. En dan kan een ander er met jouw geld vandoor gaan, als je te snel weg bent. Opletten dus.