Tropische temperaturen, 42 graden in Zuid-Europa: zo warm wordt het op jouw vakantie

Ga je op vakantie? Dan lees je hier het weerbericht voor jouw vakantieland. Komende week warmt het vrijwel overal in Europa op. In het zuiden van het continent wordt het tropisch warm met plaatselijk zware onweersbuien, meldt Weeronline.

De regengebieden die momenteel over Frankrijk trekken, nemen de komende week af. Daardoor is de kans op droog weer en zonnige perioden in het hele land groter en stijgt de temperatuur. In Dijon en de Dordogne wordt het na het weekend tropisch warm met waarden boven de 30 graden.

Ook aan de zuidkust is het tropisch warm. In Parijs blijft het rond de 25 graden. In heel Frankrijk is kans op lokale buien.

Temperatuur tot 42 graden?

In Spanje, Portugal, Italië en Griekenland stijgt het kwik tot maximaal 35 graden. Aan de kust is het frisser door aanlandige wind. In Spanje en Italië gaat het flink regenen, met name op maandag. Daardoor daalt de temperatuur licht. In Griekenland blijft het droog en zonnig en kan de temperatuur stijgen tot 42 graden.

In Duitsland is het minder warm met maxima tussen de 22 en 26 graden. Tot en met maandag is het weerbeeld wisselvallig, met stevige lokale buien. Daarna wordt het droger en zonniger met heerlijk vakantieweer.

ANP