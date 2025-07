Wisselvallig weer houdt aan, zaterdag warmste dag

Wie dit weekend plannen heeft om eropuit te gaan, doet er goed aan om af en toe even omhoog te kijken. Het weer blijft namelijk wisselvallig: periodes met zon wisselen zich af met een enkele bui, maar heel nat wordt het nergens.

Donderdag begint met wolkenvelden, al laat de zon zich zeker ook zien. In het noordoosten is een lichte bui mogelijk, maar die stelt weinig voor. In de middag blijft het weerbeeld ongeveer gelijk. De temperatuur loopt op naar zo’n 22 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in het zuiden en oosten van het land. Er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest.

In de avond trekt er een zwakke storing over. Die zorgt voor meer bewolking en mogelijk een spatje regen, vooral in de nacht. De temperatuur zakt dan naar zo’n 14 graden in het zuidoosten en blijft in het noordwesten rond de 18 graden hangen.

Dagen erna

Vrijdagochtend begint grijs en nat, maar vanuit het westen breekt later de zon door. Met 21 tot 24 graden en een rustige noordwestenwind wordt het aangenaam.

In het weekend blijft het licht wisselvallig. Zaterdag is het vrij warm met zo’n 24 graden gemiddeld, in het zuidoosten zelfs tot 26 graden. Zondag wordt het iets frisser met meer wind en opnieuw kans op enkele buien.