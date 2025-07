Stefan van der Gijze versterkt het weerteam van Hart van Nederland

Stefan van der Gijze is de nieuwe weerman van Hart van Nederland. De presentator uit Hellevoetsluis presenteert ook het weer bij RTV Rijnmond en Omroep Zeeland. Van der Gijze is al zijn hele leven geïnteresseerd in het weer en houdt vooral van zware regen en stormen. De kersverse aanwinst van het weerteam stelt zich voor.

Wanneer is jouw fascinatie voor het weer ontstaan?

"Ik vond het vroeger al leuk om in de winter met emmers water in de tuin schaatsbanen te maken. Dan ging ik met kinderen uit de buurt bij ons in de tuin schaatsen. Ik vond het alleen zo jammer als het dan weer ging smelten. Dus ging ik iedere dag op Teletekst kijken wat voor weer het werd. Ik denk dat de passie daar ontstaan is."

"Het vuurtje werd echter aangewakkerd tijdens de Elfstedentocht in 1997. De kou en kijken hoe hard het iedere dag ging vriezen fascineerden me enorm. Om dit bij te houden, belde ik iedere dag de weerlijn. Op dit telefoonnummer kon je vroeger het weerbericht horen. Het kostte alleen iets van een gulden per minuut. Ik herinner me goed dat mijn moeder niet blij was met de telefoonrekening van bijna driehonderd gulden die ik bij elkaar gebeld had. Ik wilde per se het laatste weerbericht weten."

Wat maakt een goed weerbericht in jouw ogen?

"Ik vind het belangrijk dat je genoeg passie hebt voor wat je doet. Je doet het goed als je het weerbericht interessant kan maken voor mensen die het eigenlijk niet zo boeiend vinden. Het weerbericht is in mijn ogen dan ook niet simpelweg voorlezen of het gaat regenen en welke temperaturen er verwacht worden. Het moet echt een verhaal zijn waar je mensen in mee kan nemen. Het is belangrijk om daar spanning in te verwerken, maar het wel begrijpelijk te houden."

Wat is jouw meest memorabele weerbericht geweest?

"Ik houd van stormen en onweer, dus het weerbericht daarover presenteren vind ik fantastisch. In 2022 raasde storm Eunice door Nederland en ik mocht daar verslag van doen vanaf het strand. Mensen verklaren me voor gek dat ik ervan houd om in de wind en regen op het strand te staan, maar ik vond het fantastisch. Ik was alleen maar bezig met het bijhouden van de windkracht. Toen zag je me vol enthousiasme in de camera vertellen dat het steeds harder en harder ging."

Hoe hoop je dat je tijd bij Hart van Nederland eraan toegaat?

"Ik heb er vooral heel veel zin in en ik hoop dat mensen het leuk vinden om naar mijn weerberichten te kijken. Zolang ik met dezelfde energie het weer presenteer als ik altijd doe, kan het alleen maar goedkomen."