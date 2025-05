Weerman Jordi Huirne gaat weg bij Hart van Nederland: 'Veel mogen doen, maar nu tijd voor nieuwe uitdaging'

Het kan vriezen en het kan dooien – er zijn maar weinig dingen zo veranderlijk als het weer. Meteoroloog Jordi Huirne (31) weet dat als geen ander. Na jaren een vertrouwd gezicht te zijn geweest bij eerst Weer.nl en daarna Hart van Nederland, maakt hij nu de overstap naar RTL Weer en Buienradar. Vanaf half juni is hij daar voor het eerst te zien. Voor het zover is, is hij nog te zien bij Hart van Nederland.

Naast zijn werk op televisie was Huirne ook geregeld te horen op de radio. "Ik heb de afgelopen jaren veel mogen doen bij Talpa, eerst bij Weer.nl en daarna bij Hart van Nederland en Skyradio. Het was een mooie tijd en ik heb veel kunnen en mogen doen, maar ik ben inmiddels wel toe aan een nieuwe stap en een uitdaging in mijn carrière", vertelt Huirne.

Passie voor het weer

Huirne, geboren en getogen in het Gelderse Ruurlo, heeft van jongs af aan een passie voor het weer. Na een studie Land- en Watermanagement met een specialisatie in hydrologie in Velp, volgde hij meteorologievakken aan de universiteit van Wageningen. Zijn carrière begon bij Weeronline, maar al snel maakte hij zijn debuut op radio en televisie bij MeteoGroup.

In 2020 stapte Huirne over naar Talpa Network. Daar werd hij een vast gezicht en stem in de landelijke weerbulletins van Hart van Nederland. Nu kiest hij voor een nieuwe uitdaging bij RTL. "Ons werk als meteoroloog wordt steeds belangrijker voor veel mensen, omdat het weer ook in Nederland steeds extremer en daardoor onvoorspelbaarder wordt", zegt hij over zijn overstap.

Bij RTL gaat hij samenwerken met een team van ervaren meteorologen. "Ik streef ernaar om samen met mijn nieuwe collega's van RTL Weer en Buienradar de meest nauwkeurige verwachtingen te maken, zodat iedereen zich optimaal kan voorbereiden op de dag en de dagen erna", aldus Huirne.