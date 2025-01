Kijk terug: Weerman Jordi geniet van dik pak sneeuw in Zuid-Limburgse heuvels

In sommige delen van het land zorgt de sneeuw voor problemen en ongelukken maar in het zuiden levert het ook mooie plaatjes op. Meteoroloog Jordi Huirne staat in de Zuid-Limburgse heuvels waar wel tot 15 centimeter sneeuw is gevallen. Hoe ziet het er daar nu uit en wat kunnen we qua sneeuw nog meer verwachten de komende dagen?

In een groot deel van Nederland gelden donderdag weerwaarschuwingen voor sneeuw en gladheid. In Limburg en Noord-Brabant is tot het middaguur code oranje van kracht, die daarna overgaat in code geel. Voor Gelderland geldt bijna de hele dag code geel. In de andere oostelijke provincies en in Utrecht en Zeeland geldt code geel vanaf 21.00 uur. De waarschuwingen gelden tot vrijdagochtend.

Bekijk de live van Jordi hieronder terug:

Verkeersproblemen

Door de gevallen sneeuw staat er op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Echt en Maastricht-Zuid 29 kilometer "sneeuwfile", meldt de ANWB. Dat levert ruim een uur vertraging op.

Op de A67 bij het Limburgse Panningen is een auto tegen de vangrail terechtgekomen. De rechterrijstrook is daardoor dicht, richting Venlo levert dat een half uur extra reistijd op. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om extra alert te zijn en de rijstijl indien nodig aan te passen. De wegbeheerder heeft ruim 2,6 miljoen kilo zout gestrooid.

Problemen door de sneeuw

Het KNMI waarschuwt dat ook het openbaar vervoer in de ochtendspits overlast kan ondervinden. De meeste sneeuw wordt verwacht in het oosten van Brabant en in Limburg. De sneeuw trekt aan het begin van de middag weg naar Duitsland. Vanaf het eind van de middag kan landinwaarts gladheid ontstaan door bevriezing en enkele winterse buien.

Alleen voor Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en de Wadden gelden geen waarschuwingen.