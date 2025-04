Niet alleen warmte dit weekend: krijgen we zondag bloedregen?

Met een zuidelijke stroming komt er zaterdag niet alleen warmte naar ons land, maar ook een 'wolk' saharastof. Daardoor krijgen we volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne niet alleen op zaterdagavond een schitterende rode zonsondergang, maar zondag kan het ook regenen en komt het stof naar beneden. Is er dan ook sprake van zogenaamde 'bloedregen'?

Spanje en Portugal krijgen vrijdag en zaterdag te maken met een fenomeen dat bekendstaat als 'bloedregen'. Dit is regen vermengd met stof uit de Sahara. Omdat het om grote hoeveelheden saharastof gaat, kan de lucht tijdens de regen roodoranje of -bruin kleuren, wat er bijzonder uitziet. De regen zelf kan door het stof een rode of oranje kleur krijgen.

In Nederland steekt zaterdag een zuidelijke stroming op, waardoor het bijzonder warm wordt met temperaturen rond de 24 graden. In het zuiden zou het zelfs 25 graden kunnen worden, en daarmee is het bijna zomers warm. Daarvoor moet de temperatuur ten minste 25,0 graden bereiken. Het is daarbij zonnig, maar tegen de avond bereikt het saharastof ook ons land. De hoeveelheden zijn veel kleiner dan in Zuid-Europa, maar we mogen wel een mooie roodoranje zonsondergang verwachten.

Wacht met wassen

In de nacht naar zondag en zondag overdag trekt het stof noordwaarts over Nederland. Tegelijkertijd trekken er ook buien over het land. Dat betekent dat het saharastof met de regendruppels naar beneden komt. De hoeveelheid saharastof in West-Europa is wel kleiner dan in Zuid-Europa. Bloedregen hoeven we daarom niet te verwachten, maar het is verstandig om te wachten met het wassen van je auto of je ramen.

Maandag trekt het stof naar Oost-Europa en is de lucht in ons land weer schoon. Je kunt dan gerust je auto weer wassen. Maar het is niet ondenkbaar dat later in de week opnieuw saharastof onze kant op komt.