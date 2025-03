Was je auto nog even niet: Saharastof onderweg naar Nederland

Vrijdagavond kunnen Nederlanders zich opmaken voor een opvallend rode zonsondergang. Dat komt door Saharastof dat naar verwachting ons land bereikt, meldt Weeronline. Maar dat mooie plaatje heeft ook een keerzijde: auto's, zonnepanelen en tuinmeubels kunnen 's nachts en op zaterdag onder een vieze laag stof komen te zitten.

Vooral in het zuiden van het land kan het 's nachts gaan regenen. In de loop van zaterdagochtend breidt die regen zich uit naar andere delen van Nederland. Hierdoor valt het stof uit de lucht en belandt het op alles wat buiten staat. Wie zijn auto schoon wil houden, doet er dus goed aan hem onder een afdak te zetten of binnen te parkeren.

Kans op gladheid dit weekend

Volgens Weeronline is het bovendien al weken droog, waardoor de eerste regen een gevaarlijke situatie kan opleveren voor weggebruikers. “Doordat de regen mengt met vuilresten op de weg kan een slijmerige laag ontstaan op het wegdek”, waarschuwt de weersite. Bij een flinke plensbui verdwijnt dat gevaar weer, omdat het vuil dan wordt weggespoeld.

Wie nu al met een stoffige auto rondrijdt, hoeft dat nog niet toe te schrijven aan het Saharastof. Er hangen de afgelopen dagen ook veel pollen in de lucht, die vooral op donkere auto's duidelijk zichtbaar zijn.

De combinatie van Saharastof, regen en vuil op de wegen maakt dat automobilisten extra goed moeten opletten dit weekend. Vooral in het zuiden begint dat risico al in de nacht van vrijdag op zaterdag.