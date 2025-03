Vrijdag verrassend warm: kans op record met 23 graden

Vrijdag voelt al even als zomer: op deze 21ste maart schijnt de zon volop en stijgt het kwik op veel plekken naar maar liefst 20 tot 23 graden. Daarmee is het niet alleen uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, maar wordt ook het landelijke datumrecord mogelijk verbroken.

Dat record staat nu nog op 20,3 graden in De Bilt, gemeten in 1938. In 's-Heerenberg, in de Achterhoek, werd het toen zelfs 21,8 graden. De kans is groot dat deze temperaturen vrijdag worden overtroffen, zeker in het zuiden en oosten van het land. Daarmee beleven we meteen de eerste officiële warme dag van het jaar, want in De Bilt wordt de 20 graden waarschijnlijk ook gehaald.

De warme lucht wordt aangevoerd door een stevige oostelijke wind. Die brengt zeer zachte lucht mee uit het binnenland van Europa. In combinatie met het zonnige weer zorgt dat voor deze ongekend hoge temperaturen in maart. Alleen in het Waddengebied blijft het wat frisser.

Vanaf zaterdag weer koeler en natter

Toch blijft het niet lang zo zomers. Zaterdag neemt de bewolking toe en kan er lokaal al een bui vallen. De temperaturen liggen dan tussen de 15 en 20 graden. Zondag is het nog iets minder warm, met zo’n 17 graden en verspreid over het land kans op regen.

Vanaf volgende week zakt het kwik verder. De wind draait naar het noorden, het wordt natter en koeler. Richting het einde van de week is het met zo'n 12 graden weer normaal lenteweer.