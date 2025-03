Zomerse vrijdag met 23 graden, meteoroloog Jordi: 'We gaan warmterecords verbreken'

Terwijl het de afgelopen dagen al zonovergoten lenteweer was met aangename temperaturen, moet het hoogtepunt nog komen. Vrijdag wordt niet alleen de eerste officiële warme dag van het jaar, maar we gaan ook de warmterecords uit 1938 verbreken. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne kan het 23 graden worden, terwijl het in 1938 niet warmer dan 21,8 graden werd.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Met een zuidenwind wordt uitzonderlijk warme lucht aangevoerd voor deze tijd van het jaar. De steeds krachtiger wordende lentezon doet de rest. Donderdag kan de temperatuur in het zuiden al oplopen tot ruim 20 graden. In De Bilt is 20 graden nog net te hoog gegrepen, maar daar komt vrijdag verandering in. Er staat vanmiddag weinig wind uit het zuiden, alleen op de stranden koelt het door een zeewindje af tot een graad of 13.

Officiële warme dag

Afgelopen nacht kwam het in het noordoosten en in de duingebieden nog tot een graadje vorst. Ook komende nacht is dat niet uitgesloten. Op de meeste plekken wordt het echter niet kouder dan een graad of 3, en in de grote steden en aan zee is het ongeveer 6 graden.

Vrijdag schiet de temperatuur bij flink wat zon omhoog naar ruim 20 graden. Bij 20,0 graden of meer bij het KNMI spreken we van een officiële warme dag. In De Bilt wordt het zelfs 22 graden en in het zuiden kan het met gemak 23 graden worden. Zelfs in het noorden en westen, ook op de stranden, wordt het 22 graden, en juist in de duingebieden kan het ook 23 graden worden. Door een stevige zuidoostenwind, windkracht 4 tot 5 en aan zee soms kracht 6, is zeewind uitgesloten. Alleen op de Waddeneilanden, waar de wind vanaf de Waddenzee waait, is het met een graad of 16 wat minder warm.

Recordwarm

De warmterecords worden vrijdag verpulverd. Deze staan op 1938. Toen werd het in De Bilt 20,3 graden en in het Achterhoekse ’s Heerenberg 21,8 graden. Vrijdag zitten we daar nog een graad of 2 boven. Het zou alweer de vierde dag zijn dit jaar met een recordhoge maximumtemperatuur, na 21 februari en 7 en 8 maart.

Smeren

Met het lengen van de dagen en de zon die hoger aan de hemel komt te staan, neemt ook de zonkracht de komende maanden toe. Bij een hogere zonkracht ligt ook de kans op verbranding op de loer bij een onbeschermde huid. De temperatuur heeft daar niets mee te maken. Op koele dagen verbrand je net zo snel als op warme dagen.

Vrijdag trekt er vooral over de zuidwestelijke helft van het land wat sluierbewolking, maar daar schijnt de zon gewoon doorheen. Verder naar het noordoosten is het zonnig en de zonkracht komt op 3 uit. Een UV-index van 3 betekent dat je binnen een uur kunt verbranden. Dit geldt voor de periode 12-15 uur. Smeer je in met een zonnebrandcrème met minimaal factor 30, die een UV-A-filter bevat.