Lente officieel begonnen: veel zon en warmte op komst

De (astronomische) lente is nu echt begonnen. Vandaag, op de eerste officiële lentedag, staat de zon om 10.02 uur precies loodrecht boven de horizon. Vanaf nu worden de dagen langer dan de nachten, en dat gaan we merken aan het weer.

Hoewel er vanochtend nog wat wolkenvelden overtrekken, blijft het overal in het land droog en klaart het in de middag verder op. De zon krijgt steeds meer ruimte en met weinig wind loopt de temperatuur flink op. In het noorden blijft het zo’n 15 graden, terwijl het in het zuiden met 20 graden bijna zomers aanvoelt.

Pas op voor verbranding De zonkracht neemt weer toe, en met een UV-index van 3 kun je binnen een halfuur al verbranden. Zonder bescherming loop je risico op huidschade, dus een goede zonnebrandcrème of schaduw opzoeken is geen overbodige luxe.

Vrijdag belooft een bijzonder warme lentedag te worden. Met een stevige oostenwind wordt zachte lucht aangevoerd, en de thermometer kan in grote delen van het land de 20 graden aantikken of zelfs overschrijden. Het zou daarmee een van de warmste maartdagen ooit kunnen worden.

Weekendweer: meer bewolking en kans op buien

Zaterdag blijft het met 15 tot 20 graden nog steeds aangenaam, maar er trekken wolkenvelden binnen en lokaal kan er al een bui vallen. Zondag wordt een stuk grijzer en is de kans op neerslag groter. Toch blijft het met 17 graden nog steeds zachter dan normaal voor eind maart, waarbij de gemiddelde temperatuur rond de 11 graden ligt.

Wie dacht dat de lente nu echt doorzet, moet zich voorbereiden op een frisse start van volgende week. De wind draait naar het noorden, er valt af en toe regen en de temperatuur zakt terug naar zo’n 12 graden. De zon laat zich dan ook minder vaak zien.