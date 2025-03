Van krabben naar zonnen: temperaturen stijgen flink deze week

De lente laat zich deze week van haar beste kant zien. Warme lucht uit Zuid-Europa stroomt Nederland binnen, waardoor de temperaturen de komende dagen flink gaan oplopen. Toch begon de dag nog koud, met in Heino (Overijssel) een minimum van -4,7 graden en in het Achterhoekse Hupsel zelfs -9,1 graden aan de grond.

Ondanks de frisse start stijgt de temperatuur snel dankzij de zon. Vanmiddag wordt het 15 graden in het noorden, 17 graden in Utrecht en in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen tot 19 graden. De wind komt uit het zuiden en blijft zwak tot matig, maar langs de kust kan later een zeewindje opsteken, wat daar voor afkoeling zorgt.

Komende nacht blijft het droog met enkele wolkenvelden. Op de koudste plekken kan het opnieuw vriezen, maar de meeste plaatsen koelen af tot tussen de 2 en 6 graden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. De wind draait van zuid naar west, waardoor het in de kustregio’s ’s middags afkoelt tot 11 graden, terwijl het in het binnenland nog 18 tot 20 graden wordt.

Mogelijke eerste warme dag van het jaar

Vrijdag belooft een bijzonder warme dag te worden. Met temperaturen van 22 graden, en in het zuiden zelfs 23 graden, kan het officieel de eerste warme dag van het jaar worden. De Bilt passeert naar verwachting voor het eerst de grens van 20 graden, waarmee het warmer wordt dan op 8 maart, toen het daar op 19,6 graden bleef steken.

In het weekend blijft het grotendeels zacht, maar de bewolking neemt toe. Zaterdag kan in het zuidwesten een bui vallen, terwijl het in het noordoosten zonnig blijft met temperaturen tussen 15 en 20 graden. Zondag wordt het minder warm met een maximum rond 15 graden en meer bewolking.

Volgende week wisselvalliger

Volgende week wordt het wisselvalliger met een mix van zon en wolken. Grote hoeveelheden neerslag worden niet verwacht, maar de wind draait naar het noordoosten, waardoor het kouder wordt. Vanaf midden volgende week daalt de temperatuur naar zo’n 12 graden, waarmee de echte lente nog even op zich laat wachten.