Wacht nog even met je auto wassen: er is saharazand onderweg

Vandaag lijkt het een mooie nazomerdag te worden met temperaturen boven de 20 graden, maar er komt een onverwachte boosdoener mee: Saharazand. Dit fijne stof, dat door de zuidelijke wind wordt aangevoerd, zorgt ervoor dat je auto straks onder een laagje zand komt te zitten, waarschuwt meteoroloog Jordi Huirne.

Hoewel de zon in de ochtend volop schijnt en de temperatuur snel oploopt, zal de lucht troebel blijven door het stof dat uit de Sahara wordt meegevoerd. Dit Saharazand is niet alleen zichtbaar in de lucht, maar kan zich ook als een dun laagje op je auto en ramen vastzetten.

Stel daarom het wassen van je auto nog even uit, want het Saharazand kan naarmate de dag vordert neerslaan. In de middag stijgt de temperatuur tot 23 graden in het zuiden, maar de zon voelt wat waterig aan door de sluier van zand en bewolking. Vanavond trekt er meer bewolking binnen en later wordt regen verwacht.

Beeld: Hans van Loenen