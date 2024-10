Warme nazomerdag voor de boeg: temperaturen tot 23 graden

Het belooft vandaag een mooie nazomerdag te worden. Het kwik schiet op de meeste plekken boven de 20 graden en de zon krijgt vooral in de ochtend genoeg kans om zich weer te laten zien. De warmte is te danken aan de wind die uit het zuiden komt. Helaas neemt de wind ook Saharastof met zich mee.

De ochtend begint al verrassend warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen rond de 11 graden. In het hele land kunnen wat sluierwolken overtrekken, maar de zon heeft genoeg ruimte om door te breken. In het noordwesten kan er nog een spat regen vallen. Vanuit het zuiden breekt de zon steeds meer door. De hemel zal niet strakblauw zijn, omdat de zuidelijke wind ook wat Saharastof met zich meebrengt.

In de middag krijgen we een mix van zon en sluierbewolking, waardoor het zonnetje wat waterig aanvoelt. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden, wat uitzonderlijk hoog is voor deze tijd van het jaar. De wind komt uit het zuidoosten en is matig, vooral aan zee, met windkracht 3 tot 5.

Vanavond trekt vanuit het zuiden meer bewolking over Nederland en in de loop van de nacht wordt er regen verwacht. Ook de nachttemperaturen blijven opvallend hoog, met minima van 15 graden in de meeste delen van het land, en zelfs 17 graden in Zuid-Limburg.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Zacht, maar wisselvallig weekend

Ook morgen en vrijdag blijven de temperaturen ongewoon aangenaam, met 18 tot 20 graden. De bewolking houdt aan en er kan af en toe een spat regen vallen.

In het weekend blijft het wisselvallig, maar het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen rond de 17 graden. De meeste regen valt 's nachts, waardoor het overdag grotendeels droog zal blijven. Het lijkt erop dat het zondag overwegend droog blijft.