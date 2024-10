Trek je T-shirt maar weer aan: woensdag de laatste nazomerdag?

Loop jij nog met een trui aan? Dan kun je woensdag gewoon weer in je T-shirt de deur uit. Door een zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd, en met uitzondering van de Wadden en het noordoosten, wordt het ruim 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur zelfs lokaal oplopen tot 24 graden. Is dit de laatste stuiptrekking van de zomer, of kunnen we nog meer warme dagen verwachten?

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Woensdag is er sprake van fraai herfstweer met flink wat zon, afgewisseld door sluierwolken. Later op de dag kan de bewolking iets dikker worden, maar het blijft overal droog. De temperaturen doen zomers aan, want op veel plekken wordt het warmer dan 20 graden. In Zeeland, Brabant en Limburg kan het zelfs oplopen tot 24 graden. Dat is maar liefst 10 graden warmer dan normaal voor half oktober.

Hoe extreem is dit?

Is het gebruikelijk dat het zo laat in het jaar nog zo warm is? Niet echt. Maar extreem is het ook weer niet. In De Bilt wordt het naar verwachting zo'n 22 graden, terwijl het dagrecord nog een stuk hoger ligt. In 2017 werd op 16 oktober 24,4 graden gemeten en in 2018 was dat 24,3 graden. Door klimaatverandering komt oktoberwarmte echter steeds vaker voor. In de vorige eeuw werd in De Bilt op deze datum nooit warmer dan 21,2 graden, zoals in 1949.

Ook de 24 graden die in het zuiden wordt verwacht is geen record. In 2018 werd op deze dag in Gilze-Rijen maar liefst 25,8 graden gemeten. Nog later in de maand is het ook weleens extreem warm geweest. Zo werd het op 18 oktober 1921 in Maastricht 27,2 graden en op 27 oktober 1937 werd in dezelfde stad 25,2 graden gemeten, de meest late zomerse dag in de herfst ooit.

Is het nu afgelopen?

Woensdag wordt in De Bilt de 101e warme dag van ten minste 20 graden, wat aanzienlijk meer is dan het jaarlijkse gemiddelde van 93 dagen. Mogelijk komt daar donderdag nog een dag bij. Hoewel er dan meer bewolking is en soms wat regen valt, blijven we in de warme lucht. Dit betekent dat het zelfs met bewolking nog 20 graden kan worden.

De dagen daarna blijft het wat grijs en licht wisselvallig met af en toe wat regen. Het weekend lijkt grotendeels droog te blijven. Vrijdag kan het mogelijk nog 20 graden worden, maar daarna zakt de temperatuur naar 16 tot 18 graden. Warme dagen zitten er vanaf het weekend dus niet meer in, al blijven de temperaturen ruim boven de ‘normale’ 13 graden.

Novemberwarmte

Toch blijft een warme uitschieter in november mogelijk, zeker in ons huidige opwarmende klimaat. Hoewel er nog nooit officieel een warme dag (20 graden of meer in De Bilt) in november is gemeten, gebeurde dit wel al op KNMI-stations in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant, Limburg en de Achterhoek.

Sinds het begin van de metingen gebeurde dit 15 keer, waarbij in de vorige eeuw gemiddeld eens in de 10 jaar, en deze eeuw eens in de 5 jaar. Voor het laatst gebeurde dit in 2020. De meest late warme dag ooit werd gemeten op 12 november 1926, toen het in Sittard precies 20 graden werd.