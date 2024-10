Druilerige start van de week, temperaturen schieten later richting 20 graden

Vandaag is het weerbeeld verdeeld over Nederland. In het zuiden is het bewolkt en druilerig, met temperaturen die de 10 graden niet bereiken. Het voelt er kil en onaangenaam aan. In het noorden daarentegen is het droog en schijnt de zon. Later in de middag trekt de zon ook door in het midden van het land, waar de temperatuur iets hoger uitvalt.

De ochtend begint koud, met temperaturen rond de 6 graden. In de kustprovincies is het bewolkt en kan het flink waaien. In het oosten van het land heeft de zon een paar kansen om door te breken.

In de middag stijgt de temperatuur niet veel. In het zuiden blijft het kwik hangen rond 9 graden, terwijl het in het noorden 12 of 13 graden kan worden. In het midden en zuiden blijft het dus druilerig. De wind neemt iets af en waait vanuit het oosten.

Kans op vorst

Komende nacht daalt de temperatuur flink. Er zijn opklaringen, maar het wordt koud met waarden net boven het vriespunt. In het noordoosten kan de temperatuur zelfs dalen tot -1 graad, wat de eerste vorst van dit najaar betekent.

Temperatuur schiet omhoog

Dinsdag ziet er een stuk aangenamer uit. Het blijft droog met veel zon, en de temperatuur stijgt van 14 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Woensdag krijgt de temperatuur een flinke boost, wanneer een zuidelijke wind bijzonder warme lucht aanvoert. In het zuiden kan het zelfs oplopen tot 24 graden.

Hoewel het warm wordt, blijven warmterecords vooralsnog uit beeld. Het landelijk record voor 16 oktober staat op 25,8 graden, gemeten in Gilze-Rijen in 2018. Ook het record in De Bilt blijft staan met 24,4 graden, gemeten in 2017.

Vanaf donderdag slaat het weer om en wordt het wisselvalliger. Desondanks blijft de wind uit het zuiden waaien, waardoor het niet meteen kouder wordt. Donderdag wordt het regionaal nog 20 graden, en de dagen daarna blijft de temperatuur schommelen tussen de 15 en 18 graden.