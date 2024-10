Het wordt weer warm: volgende week mogelijk 24 graden

Goed nieuws voor mensen met een hekel aan kou. Dankzij een zuidenwind nemen we afscheid van het frisse herfstweer en schiet de temperatuur over een paar dagen flink omhoog. Woensdag en mogelijk ook donderdag kan het plaatselijk 24 graden worden.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Dit weekend is het nog relatief fris met een graad of 13. Ook wordt het eventjes behoorlijk onstuimig in de avond en nacht naar zondag en zondagochtend. In het noordwestelijk kusgebied kan het stormachtig waaien met een windkracht 8 en komen zware windstoten voor tot 95 kilometer per uur. Daarvoor geldt tot zondagmiddag een code geel. In de loop van de middag trekken de buien weg en wordt het overal een stuk aangenamer met zon en minder wind.

Kille maandag

Voordat de warmte arriveert, moeten we eerst een kille maandag door. Het is bewolkt en het gaat een tijdje regenen. Voor de regen uit is het een graad of 12, maar in de neerslag zakt het kwik tot amper 10 graden. Alleen in het zuiden, waar de zachte lucht binnenstroomt, kan het 15 graden worden.

Dinsdag knapt het op door de invloed van een hogedrukgebied. Ook draait de wind meer naar het zuiden, waardoor het warmer wordt. Er is ruimte voor de zon, het blijft droog en van noord naar zuid wordt het 14 tot 17 graden.

Warme woensdag

Woensdag zou het zomaar eens de 101 e officiële warme dag van dit jaar kunnen worden. Daarvoor moet het in De Bilt tenminste 20,0 graden worden. Volgens de huidige berekeningen lijkt dat te lukken. Met een zuidenwind wordt behoorlijk warme lucht aangevoerd. Op een lokaal buitje na blijft het droog en als de zon goed meewerkt kan het maar liefst 23 graden worden. In het zuiden zou de thermometer zelfs 24 graden kunnen aanwijzen.

Records worden woensdag nog niet gebroken. Het landelijke warmterecord voor 16 oktober staat namelijk op 25,8 graden, gemeten in Gilze-Rijen in 2018. Het officiële dagrecord voor De Bilt werd een jaar eerder genoteerd met 24,4 graden. We komen dus in de buurt.

Wisselvallig

Donderdag weten storingen ons land waarschijnlijk weer te bereiken. De kans op regen stijgt en er is ook meer bewolking. Toch zou het als de zon even schijnt nog steeds ruim 20 graden kunnen worden. Als de regen laat komt kunnen we zelfs de temperaturen van woensdag nog eens krijgen.

De warmste 17 oktober ooit gemeten stampt uit 1930. In dat jaar werd het in De Bilt 21,2 graden, terwijl in Maastricht maar liefst 24,9 graden kon worden afgelezen. Er is een kleine kans dat deze records worden verbroken.