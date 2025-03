Saharazand zorgt voor topdrukte bij wasstraten in heel Nederland

Het is goed druk bij de Nederlandse wasstraten en wasboxen. Veel automobilisten willen het laagje Saharazand dat op hun auto's is neergedaald, eraf spoelen. Ook pollen zorgen voor extra vuil op de lak van voertuigen.

Er komt wel vaker een flinke bak Saharazand ons land binnen, wat weer voor drukte bij de wasstraten zorgt. Je ziet het in bovenstaande video!

Persbureau ANP heeft een rondgang gemaakt langs verschillende wasstraten. "Het begon al vanaf 08.00 uur", zegt Mehmet Eroglu, mede-eigenaar van Carwash Overvecht. Het Utrechtse bedrijf heeft zes wasboxen en een washal. "Daar wassen we eerst voor, en daarna gaat de auto de wasstraat in. Zo komt het Saharazand er beter af." Zaterdag is volgens Eroglu altijd al "de wasdag" van de week, maar deze keer ziet hij opvallend veel nieuwe klanten. "En allemaal met een laagje zand."

Waar komt Saharastof vandaan? Saharastof is fijn zand uit Noord-Afrika dat door harde wind omhoog wordt geblazen en met de luchtstromen meereist. Lichtere deeltjes stijgen hoger en kunnen binnen twee dagen West-Europa bereiken. Afhankelijk van de windrichting kunnen landen als Griekenland en Nederland de stofwolk over zich heen krijgen. In Zuid-Europa blijft het stof soms dichter bij de grond hangen, wat daar gezondheidsklachten kan veroorzaken, aldus Weeronline.

In de rij?

Ook BOB Autowas, met 21 vestigingen, merkt de drukte. Volgens een medewerkster van de klantenservice is het "heel erg druk". Zo kwamen er bij de vestiging in Schiedam vóór 10.00 uur al een paar honderd auto's langs. Hoeveel dat er normaal zijn op een zaterdagochtend, wil het bedrijf niet zeggen, maar "normaal is dat veel minder in de ochtend".

Bij Kwikstraat Carwash XXXL in Zeist stonden zaterdagochtend zelfs mensen die vrijdag ook al waren geweest, vertelt een medewerkster. Ze kwamen terug vanwege het zand. "Om 08.30 uur stond er al een rij."

