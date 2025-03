Saharazand op komst: zo bescherm je je auto tegen krassen

Herkenbaar? Je hebt net je auto gewassen en de volgende dag ligt er alweer een laag Saharazand op. Wacht nog even met wassen, want komende week kan je auto opnieuw een oranje gloed krijgen. In dit artikel lees je hoe je Saharazand veilig verwijdert zonder je auto te beschadigen.

Saharastof is fijn zand uit Noord-Afrika dat door harde wind de lucht in wordt geblazen en met de wind meereist. Lichtere deeltjes stijgen hoger en kunnen binnen twee dagen tot in West-Europa komen. De stofwolk kan, afhankelijk van de windrichting, landen zoals Griekenland en Nederland bereiken. In Zuid-Europa blijft het stof soms dichter bij de grond, wat daar gezondheidsklachten kan veroorzaken, aldus Weeronline.

Je auto wassen

Hoewel Saharazand voor prachtige luchten kan zorgen, is het minder fijn als je auto ermee bedekt raakt. Het zand verwijderen zonder schade aan de lak is niet eenvoudig. De ANWB adviseert om Saharazand het veiligst en snelst met een hogedrukreiniger in een wasbox of -cabine af te spoelen. Dit voorkomt krassen en lakschade.

Saharazand kan dus ook mooie plaatjes opleveren. In die video boven dit artikel zie je hoe mooi de lucht kan kleuren met het zand in de lucht.

Geen wasbox of -cabine in de buurt? Met de hand wassen kan ook, mits je het zorgvuldig en in de juiste volgorde doet. Zorg ervoor dat je twee emmers hebt: één met water en een grit guard (om te voorkomen dat zand weer in je spons komt) en de andere met water en autoshampoo. Spoel de auto eerst goed af met schoon water en werk van boven naar beneden. Vergeet de wielkasten niet. Zit er zand op de binnenkant van de dorpels? Spoel dit weg met water en reinig met een washandschoen en een milde allesreiniger.

Was de auto daarna met de autowashandschoen, beginnend aan de bovenkant. Spoel de handschoen regelmatig uit in de emmer met schoon water. Spoel de auto daarna goed af en droog hem af met een fijne microvezeldoek.

Voorzichtig met wasstraat

Je kunt Saharazand ook in de wasstraat laten verwijderen, maar kies dan een wasstraat waar een medewerker de auto eerst handmatig afspoelt. Zo verklein je de kans op lakschade door zandkorrels die in de borstels blijven hangen.