Robert de Vries nieuwe vaste weerman van Hart van Nederland

Robert de Vries wordt vanaf 1 september de nieuwe vaste weerman bij Hart van Nederland. Misschien heb je hem al eens in een van onze ochtenduitzendingen voorbij zien komen, want Robert werkt al langere tijd als freelancer bij het programma. Maar nu treedt hij officieel in vaste dienst, als opvolger van Jordi Huirne, die vorige maand de overstap maakte naar RTL.

Als kleine jongen was hij al gefascineerd door het weer, en die passie is hij nooit kwijtgeraakt. Van motregen in Drenthe tot tornado’s in de Verenigde Staten: het blijft hem iedere dag boeien. Voordat hij fulltime aan de slag gaat, vertelt hij meer over zichzelf.

Waar is jouw fascinatie voor het weer ontstaan?

"Als 5-jarige jongen vond ik het al interessant, dus ik weet niet beter. Mijn ouders hebben lang gedacht dat die fascinatie wel voorbij zou gaan, maar dat is nooit gebeurd. Nu heb ik er zelfs mijn werk van kunnen maken."

Wanneer wist je dat je weerman wilde worden?

"Dat is eigenlijk vrij geleidelijk gegaan. Ik werd voor het eerst gevraagd via een online forum in 2003. Ik was toen 16 jaar oud en werd benaderd door de lokale omroep. Mijn eerste keer presenteren was in een klein studiootje boven een snoepwinkel in Emmeloord. Van die eerste keer herinner ik me vooral de onwijze lol die we destijds hebben gehad. Vanaf dat punt wist ik dat dit het voor mij was."

Robert de Vries tijdens een van zijn eerste diensten in de vorige weerstudio.

Wat maakt een weerbericht goed in jouw ogen?

"Het is belangrijk dat je het weer duidelijk, maar simpel kunt uitleggen. Ik probeer dan ook zo te presenteren dat je mijn uitleg makkelijk kunt volgen, maar dat je aan het einde wel iets hebt opgestoken. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om met enthousiasme te presenteren. Dat is helemaal belangrijk wanneer het bijvoorbeeld voor de vierde dag op rij grijs en bewolkt is. Dan moet je de kijker enthousiasmeren met je eigen passie."

Je bent ook stormchaser. Wat maakt dat een leuke hobby voor jou?

"Ik ga daarvoor in mei naar de 'tornado alley' in Amerika. Op die plek, in die periode, komen er veel tornado’s voor. De laatste keer dat ik erheen ging, heb ik zestien tornado’s gezien. Het is echt indrukwekkend om zo’n weerfenomeen in actie te zien. Je voelt zo’n heftige wind en ziet hagelstenen van wel negen centimeter."

Hoe hoop je dat de komende tijd eruit gaat zien?

"Ik hoop dat ik mooie, enthousiaste weerberichten kan maken waarbij ik dicht bij de mensen sta. Ik weet natuurlijk al hoe het weerbericht bij Hart van Nederland eruit hoort te zien en hoop dit de komende tijd uit te dragen." "