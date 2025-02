Koude start van de week, maar temperatuur loopt weer op

Het was maandagochtend koukleumen en krabben geblazen. De temperatuur daalde namelijk tot -5 graden, en in Eelde zelfs tot -8 graden. Maar in de loop van de dag zal het kwik weer ruim boven het vriespunt uitkomen. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

In de loop van de ochtend zullen we nog te maken hebben met lichte vorst, vooral in het binnenland. I n het noorden en het westen van het land verschijnt er ook wat bewolking en een matige wind. Maandagmiddag kruipt de bewolking wat verder het binnenland in maar dat lijkt zich later weer deels op te lossen. Het wordt tussen de 5 en 7 graden.

De komende dagen krijgen we te maken met af en toe wat bewolking en een temperatuur van 8 tot 9 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag kunnen we regen verwachten. De temperatuur blijft hetzelfde. Later in de week wordt het weer kouder; het kwik daalt dan weer naar 4 graden.