Langzaam maar zeker vervangt de zon de regen komende dagen

We kunnen weer een typische Nederlandse zomerdag verwachten op het gebied van het weer. Woensdagochtend breekt de zon af en toe door, maar er komt ook vrij veel bewolking voor. De temperatuur ligt in de loop van de ochtend tussen de 17 en 19 graden, woensdagmiddag wordt het maximaal 23 graden. Verder vallen ook nog een paar buien. De wind komt uit een west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig.

Woensdagavond en -nacht wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden, maar zeker ook opklaringen. Het kwik zakt naar 12 graden tijdens opklaringen in het binnenland. De wind is zwak tot matig uit een westelijke tot noordwestelijke richting.

En donderdag?

Donderdag zijn er wolkenvelden, maar is er ook ruimte voor de zon. In de middag maakt het noorden en westen de grootste kans op een bui of wat regen. De temperatuur loopt op naar 21 graden in het noordwesten en tot een zomerse 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit noordwest tot noord.

De komende dagen blijft het licht wisselvallig. De rest van de week en tijdens het komende weekeinde valt er vrijwel iedere dag een bui. Zaterdag lijkt dat vooral in het zuiden te zijn en zullen grote delen van het land droog blijven. De temperatuur blijft ook rond het gemiddelde schommelen met 21 tot 23 graden. De wind komt hoofdzakelijk uit een west tot noordwestelijke richting.