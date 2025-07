Komende dagen veel regen, maar zon laat ons niet in de steek

Het is een regenachtige dag dinsdag. In de ochtend komen de meeste buien voor in het midden, oosten en noorden van het land, meldt Hart van Nederland-weerman Robert de Vries. Richting het zuidwesten is het droger met meer ruimte voor de zon. Het kwik ligt tussen de 17 en de 19 graden.

Dinsdagmiddag komen vooral in de oostelijke helft enkele buien voor. Lokaal ook nog met onweer. In het westen overheerst het droge weer en zien we ook de meeste zon. De middagtemperatuur komt uit tussen de 21 en 23 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.

Dinsdagavond en -nacht zijn er tamelijk veel wolken, maar ook nog een paar opklaringen. Vooral in het zuiden vallen nog enkele buien. De temperatuur zakt naar 13 graden in het zuidoosten en rond de 16 graden in het noordwesten. De wind is zwak tot matig uit een westelijke richting.

Ook woensdag nat

Woensdag vallen de meeste buien over het zuiden en oosten van het land. In de middag is het westen en noorden nagenoeg droog op een spatje regen na. Er is af en toe zon, maar de bewolking overheerst wel. Alleen in het zuidwesten is wat meer zon mogelijk. Het wordt 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten.

De komende dagen blijft het (licht) wisselvallig met elke dag wel een paar buien, maar de zon laat ons ook zeker niet helemaal in de steek. De temperatuur ligt rond het gemiddelde voor de tijd van het jaar en dat is een graad of 22 à 23 graden.