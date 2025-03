'Contant geld gaat nooit verdwijnen': nieuwe wet garandeert toekomst cash

Betalen met een briefje van 5 euro, 10 euro of 2 euro-munt zal nooit verdwijnen. Een nieuwe wet moet dit garanderen, zodat contant geld voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft. Minister Eelco Heinen heeft het wetsvoorstel chartaal betalingsverkeer dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de minister heeft contant geld een belangrijke maatschappelijke functie en moet daarom de beschikbaarheid gegarandeerd worden.

Pinautomaat in de buurt

In het wetsvoorstel staat dat er binnen een straal van 5 kilometer altijd een werkende geldautomaat te vinden moet zijn. Op dit moment gelden hierover vrijwillige afspraken voor banken, maar volgens het Ministerie van Financiën blijkt dit niet voldoende "om de bereikbaarheid van contant geld in de toekomst te kunnen garanderen".

In de nieuwe wet staat ook dat grote banken geen tarieven mogen doorberekenen aan particuliere klanten bij het opnemen van contant geld. Voor andere klanten, zoals bijvoorbeeld ondernemers, komen er dan maximumtarieven.

Kosteloos geld storten?

Ook moeten klanten van grote en middelgrote banken bankbiljetten kunnen storten bij geldautomaten. Dit moet kosteloos worden voor particulieren en geldt niet voor kleine banken. Volgens het ministerie gaat De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht houden op de naleving.

“Contant geld is van iedereen. Voor een grote groep mensen is contant betalen belangrijk omdat ze moeite hebben om de weg te vinden in het digitale betalingsverkeer of omdat ze om andere redenen liever contant betalen", zegt minister Heinen over het wetsvoorstel. "Ook bij een pinstoring is het belangrijk om contant geld te hebben. Daarom moet contant geld toegankelijk blijven. Met deze wet wordt dit geregeld.”