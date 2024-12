Hoeveel geld mag je contant in huis bewaren? Dit zijn de regels

Naar aanleiding van toenemende geopolitieke dreigingen gaan Nederlandse banken consumenten adviseren om contant geld thuis te bewaren. Dit advies roept bij veel mensen vragen op. Want hoeveel contant geld mag je eigenlijk thuis hebben, en wat zijn de regels? De rijksoverheid geeft hierop antwoord.

In Nederland geldt er geen wettelijke limiet voor de hoeveelheid contant geld die je thuis mag bewaren. Wel moet je contant geld boven een bepaald bedrag opgeven bij je belastingaangifte. Voor alleenstaanden ligt deze grens in 2024 op € 653, en voor fiscale partners op € 1.306. Cadeaubonnen tellen ook mee bij deze berekening.

Verzekering en belasting

Het geld dat je thuis bewaart, valt onder je inboedelverzekering. De voorwaarden verschillen per verzekeraar, dus het is verstandig om dit na te vragen bij jouw eigen verzekering. Bij je belastingaangifte dien je het thuisgespaarde geld op te geven als het samen met de waarde van cadeaubonnen de belastingvrije grens overschrijdt.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert om slechts een klein bedrag aan contant geld in huis te hebben, bijvoorbeeld voor noodgevallen. Voor grotere bedragen is een spaarrekening veiliger. Dit beperkt niet alleen het risico op verlies bij inbraak of brand, maar zorgt er ook voor dat je geld beter beveiligd is.