Banken en minister: haal cash in huis om geopolitieke dreiging

Ook Nederlandse banken zullen consumenten adviseren om contant geld in huis te hebben vanwege de toegenomen geopolitieke dreigingen, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het is voor het eerst dat banken met zo'n advies komen.

Na de kerstvakantie overlegt de bankenvereniging hierover met het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Daarin werken maatschappelijke organisaties zoals ouderenorganisaties en de Consumentenbond, maar ook Betaalvereniging Nederland en belangenverenigingen als Koninklijke Horeca Nederland en MKB-Nederland samen.

"We komen met een integraal advies over hoe je je financiële zaken het beste kunt regelen, mochten er problemen zijn met de betaalinfrastructuur. Dat kan bijvoorbeeld gaan over cashgeld, in welke coupures en hoeveel dat zou moeten zijn. Maar ook over het aanhouden van een extra bankrekening of creditcard", aldus de NVB-woordvoerder tegen het ANP.

Defensieminister Ruben Brekelmans zei in WNL op Zondag dat Nederland zich op alle mogelijke oorlogsscenario's moet voorbereiden door de Russische dreiging. Ook hij adviseerde om altijd wat contant geld in huis te hebben.

'Banken voorbereid op aanvallen'

Of mensen al extra spaargeld hebben opgenomen weet de NVB niet. "Wij hebben daar geen inzicht in. Maar als iedereen wat geld opneemt van zijn spaarrekening dan zul je dat niet meteen in enorme cijfers zien terugkomen", aldus de woordvoerder.

Hij benadrukt dat banken "heel goed voorbereid zijn" op allerlei dreigingen zoals cyberaanvallen, waardoor het spaargeld van klanten altijd veilig is. "Cyberweerbaarheid is voor banken al jaren een topprioriteit. Banken informeren elkaar over incidenten, analyseren deze gezamenlijk, en delen effectieve tegenmaatregelen", onderstreept de woordvoerder.

Het advies van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer wordt naar verwachting in het eerste kwartaal gepubliceerd. Een datum is nog niet bekend.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP