Verzekeraars waarschuwen voor risico's van contant geld in huis halen

Hoewel banken gaan adviseren om contant geld in huis te houden als voorzorg tegen internationale dreigingen, waarschuwt het Verbond van Verzekeraars voor de risico's die hiermee gepaard gaan.

"Cash in huis valt in principe onder je inboedelverzekering, maar er zijn wel beperkingen aan", zegt een woordvoerster van de verzekeraarskoepel. De vergoedingen voor gestolen contant geld variëren volgens haar doorgaans tussen 250 en 500 euro, afhankelijk van de verzekeraar. "Als je grote sommen geld in huis hebt, kan dit dus leiden tot teleurstellingen bij een inbraak."

Daarnaast benadrukt het Verbond dat het vaak lastig is om aan te tonen hoeveel contant geld er precies in huis was op het moment van een inbraak. Dit kan complicaties opleveren bij het indienen van een schadeclaim. Ook het risico op een inbraak neemt toe als inbrekers weten dat er veel cash aanwezig is, wat de veiligheid van woningen in gevaar kan brengen.

"Het advies is dan ook om goed naar de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering te kijken en je te realiseren dat cash geld vaak slechts tot een bepaald bedrag gedekt is", besluit de woordvoerster.

