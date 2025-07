Slecht weer jaagt Nederlanders massaal naar de zon: run op last minutes

De afgelopen dagen was het wisselvallig weer in Nederland: zon, regen en onweersbuien wisselden elkaar af. Door het tegenvallende zomerweer lijken veel mensen op het laatste moment alsnog een zonvakantie te boeken. Reisorganisaties zien sinds vorige week een flinke stijging in het aantal boekingen naar zonnige bestemmingen, zo blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. De drang naar zon, strand en ontspanning lijkt sterker dan ooit, nu ook de aankomende week de regen aan blijft houden.

Sunweb noteert deze week een stijging van 20 procent, bovenop de 11,5 procent van vorige week. Ook Corendon ziet een piek van 35 procent in het aantal boekingen. Volgens een woordvoerster van het bedrijf is het duidelijk: “Mensen willen toch genieten van zon, strand en familie.” Vooral landen als Spanje, Griekenland, Egypte en Turkije zijn in trek, net als exotische plekken zoals de Antillen of Zanzibar.

Zo snel mogelijk door de securitycheck op Schiphol? Deze tips helpen je enorm:

2:08 Nooit meer wachten op Schiphol: met deze tips ben je in no-time door de securitycheck

Het Nederlandse zomerweer speelt eigenlijk elke zomer een rol. Als het in Nederland slecht weer is, vertrekken er meer mensen naar zonzekere bestemmingen. Frank Radstake van reiskoepel ANVR zegt tegen de krant dat veel mensen bewust lang hebben gewacht op een voordelige last minute. "Het heeft er dus alle schijn van dat zij nu hun slag slaan."

Volgens TUI is het nu inderdaad een goed moment om te boeken. “Er zijn nog genoeg vluchten beschikbaar naar de grote bestemmingen, al raken populaire accommodaties wel snel volgeboekt.” Mensen die flexibel zijn, kunnen dus nog prima een zonvakantie boeken tegen een redelijke prijs.

(Nog) geen grote problemen op Schiphol

Wat ook meespeelt, is dat Schiphol deze zomer vooralsnog goed draait. Ondanks een piekdag afgelopen maandag, met wat vertragingen door een IT-storing en slecht weer, kwamen reizigers toch grotendeels op hun vakantiebestemming aan. Een groot contrast met drie jaar geleden, toen de luchthaven kampte met een zomer vol problemen. Dat kwam onder andere door de herstart na corona en verschillende stakingen bij de beveiliging en schoonmaak.